Вопрос:

Доброго времени суток. Прошу помощи в моей ситуации. Меня зовут Заур Алиев. Я гражданин РФ и проживаю на территории России. Родился и проживал до развода родителей в Азербайджане, в городе Гянджа. После развода родителей мы с матерью переехали к родственникам в РФ, а отец остался жить в Гяндже. В марте настоящего года отец скончался. Как мне узнать о наследстве? Буду очень признателен за любую информацию и помощь. Заранее благодарен. С уважением, Заур Алиев.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Вам необходимо обратиться в нотариальную контору по месту жительства покойного с заявлением о принятии наследства.

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