Как переоформить право собственности?
Вопрос:
Добрый день! Мы с племянницей (дочка родной сестры) прописаны (зарегистрированы) по одному адресу. Право собственности на квартиру оформлено на моё имя. Как правильно мне переоформить право собственности на племянницу? Сколько это может стоить?
Заранее благодарю!
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Следует заключить договор дарения. Государственная пошлина за нотариальное удостоверение такого договора составляет 250 манатов.
Информационное агентство Trend доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az
Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев
Лента новостей
В Турцию на лечение отправлены еще 13 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи
Минэнерго Турции запретило одной из компаний участвовать в тендерах международной нефтекомпании TPIC
Трудно представить масштабы катастрофы в случае аварии на Мецаморской АЭС - азербайджанское министерство
Президент Ильхам Алиев: Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района (ВИДЕО)
Французское агентство развития выделило средства для поддержки модернизации сельского хозяйства Грузии
Гаджи Нуран и Малахат Аббасова навестили народного артиста Агададаша Агаева в турецкой больнице (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО/ВИДЕО)
Разблокирование экономических связей в Карабахе позволит развиваться всей зоне Каспия – российский министр