Как переоформить право собственности?

Вопрос:

Добрый день! Мы с племянницей (дочка родной сестры) прописаны (зарегистрированы) по одному адресу. Право собственности на квартиру оформлено на моё имя. Как правильно мне переоформить право собственности на племянницу? Сколько это может стоить?

Заранее благодарю!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Следует заключить договор дарения. Государственная пошлина за нотариальное удостоверение такого договора составляет 250 манатов.

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