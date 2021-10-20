Пристройка к дому – как получить купчую?

Вопрос:

Здравствуйте. 13 лет назад мы приобрели квартиру в центре Баку по проспекту Вагифа. Квартира эта двухэтажная, типа дуплекс. Дом старый, 40-50-х годов прошлого века, "немецкий проект". Вход в этот дуплекс один, и соединяются они винтовой лестницей внутри квартиры. Верхний этаж был пристроен в 70-х годах прошлого века, и на него нет документов. На нижний этаж купчая у нас есть, но не знаем, как включить в купчую верхний этаж, и возможно ли это?

Заранее спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Так как речь идет о незаконной пристройке, вопрос очень сложный. Скорее всего его возможно будет решить только в судебном порядке. Советую вам обратиться к адвокату, специализирующемуся на подобного рода делах.

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