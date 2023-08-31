Продажа недвижимости: какой нужно заплатить налог

Вопрос:

Здравствуйте! Какой налог заплатит иностранец при продаже своей недвижимости, в том числе земли, если срок владения 3 года и меньше (по наследству)?

Спасибо ответ! С уважением, Анна.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

В указанных вами случаях налог исчисляется следующим образом:

- при продаже земельного участка налог исчисляется из расчета 0,5 манатов за квадратный метр земельного участка;

- при продаже жилых и нежилых помещений налог исчисляется по ставке 15 манатов за квадратный метр.

При этом, если имущество находится в Баку и прилегающих селах и поселках, используется повышающий коэффициент от 1,2 до 4 в зависимости от зоны, в которой расположено имущество (Баку разбит в этих целях на 12 зон). Имеются повышающие или понижающие коэффициенты для других городов и регионов страны (от 0,3 до 1,5). Отдельные коэффициенты применяются в случае продажи земель сельскохозяйственного назначения и нежилых помещений.

Уточнить точный размер налога вы можете, обратившись к нотариусу.

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