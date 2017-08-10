Азербайджанские певцы возрождают традиции

10 августа 2017 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские исполнители Кенуль Керимова и Нурлан Азизбейли выступят с концертной программой на Площади Фонтанов в рамках проекта "Retro Bakı" ("Ретро Баку") Главного управления культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, будут представлены в 19.00 11 и 12 августа.

Задача проекта, который продлится до 15 сентября, - сделать досуг жителей и гостей города полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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