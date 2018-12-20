Российские музыканты выступили с концертом в честь азербайджанского композитора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся камерный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, видного азербайджанского композитора Гара Гараева.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о 100-летнем юбилее выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

В концерте приняли участие известные российские музыканты, лауреаты престижных международных конкурсов - Ольга Домнина (фортепиано) и Станислав Малышев (скрипка), а также талантливый молодой вокалист, удостоенный диплома "Ümid" VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля Махир Тагизаде.

На вечере были исполнены произведения Гара Гараева - сочинения из цикла "24 прелюдии для фортепиано", соната для скрипки и фортепиано, 3 ноктюрна для баритона, скрипки и фортепиано, концертная фортепианная транскрипция из балета "Семь красавиц".

Каждое выступление музыкантов было отмечено бурными аплодисментами публики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.