Зеркало души Назакет Теймуровой (ФОТО)

6 мая 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел сольный концерт народной артистки Азербайджана, исполнительницы мугама и народных песен Назакет Теймуровой под названием “Qəlb aynası” (Зеркало души), сообщает Trend Life. Концерт был проведен в рамках празднования 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими и Года Насими.

В концертной программе Назакет Теймурова исполнила композиции, написанные на стихи Насими - "Dilbəra mən səndən ayrı", "Məndə sığar iki cahan", "Qafil oyan", "Qəlb aynası", "Yarımı buldum" и другие. Выступление прошло в сопровождении группы “Hicaz” под управлением Эйваза Гашимова (ударные): заслуженные артисты Алиага Садиев (тар) и Эльшан Мансуров (кяманча), а также Эльнур Гусейнов (пиано), Азад Юсубов (басс, вокал), Сабир Тарвердиев (пиано).

В своей выступлении известный литературовед, член Союза писателей Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов рассказал о глубоком философском значении творчества Насими, которое оказало огромное воздействие на развитие поэзии Востока именно в силу этих гуманистических традиций, созвучных прогрессивным идеям, выраженным лучшими представителями мировой культуры.

(Автор: Вугар Иманов)

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