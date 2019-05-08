Путешествие в историю: "Сад" Азербайджанского музея ковра

8 мая 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в Баку 11 мая пройдет очередное мероприятие в рамках проекта "История одного экспоната", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

В ходе проекта "История одного экспоната" участникам мероприятия предоставляют подробную информацию об одном из экспонатов из фондов Музея ковра. Рассказывают об истории его создания, технике исполнения, о том, как он попал в коллекцию музея.

В ходе очередного мероприятия посетители смогут ознакомиться с историей гобелена "Bağ" (Сад), хранящегося в коллекции музея.

Об экспонате расскажет автор произведения - профессор кафедры "Художественное ткачество и ковроделие" Азербайджанской государственной академии художеств Тамилла Мамедова.

(Автор: Джани Бабаева)

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