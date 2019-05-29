"Конец сезона" Эльмара Иманова покажут в России

29 мая 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм режиссера Эльмара Иманова "Конец сезона" совместного производства Азербайджана, Германии и Грузии вошел в конкурсную программу XIII Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет в Ивановской области России с 14 по 21 июня. "Конец сезона" будет представлен в международной конкурсной программе кинофестиваля.

Сюжет фильма: неожиданное происшествие потрясает основы маленькой азербайджанской семьи. Самир, Фидан и их 18-летний сын Махмуд - самостоятельные люди, но независимость духа и действий иногда приводит к отчуждению, невозможности понимания и сочувствия. Во время семейной поездки на пляж все пошло не так, как ожидалось...

Режиссер фильма - Эльмар Иманов, авторы сценария - Анар Иманов и Эльмар Иманов, операторы - Берта Валин Эскофет и Дрисс Ажари, художник-постановщик - Ситара Ибрагимова, музыка - Джамал Али Фирудин Аллаверды, продюсер - Ева Блондиау.

В ролях: Расим Джафаров, Мир-Мовсум Мирзазаде, Зульфия Гурбанова.

(Автор: Джани Бабаева)

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