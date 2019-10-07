Азербайджанский дирижер открыл сезон c легендарной пианисткой в Турции

БАКУ /Trend Life/ - В Турции состоялось открытие концертного сезона Государственного симфонического оркестра Аданы, сообщает Trend Life.

На протяжении многих лет честь открытия сезона турецкие оркестры доверяют народному артисту Азербайджана Ялчину Адигезалову. В течение двух вечеров переполненный зал центра культуры муниципалитета города Аданы рукоплескал азербайджанскому дирижёру и легенде турецкой фортепианной школы, всемирно известной Идиль Бирет. Творческим отношениям между Идиль Бирет и Ялчином Адигезаловым более 20 лет. В 1998 году в Анкаре музыканты совместно исполняли Первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова с Президентским симфоническим оркестром Турции. В этот раз выбор пал на фортепианный концерт Роберта Шумана. Блестящая интерпретация, глубокое и чувственное исполнение были восторженно приняты публикой. В обрамлении двух великих партитур, увертюры - фантазии " Ромео и Джульетта "Петра Чайковского и симфонической поэмы "Влтава" Бедржиха Сметаны программа концерта ознаменовалась в яркое и незабываемое событие открывающегося сезона.

Пианистка Идиль Бирет, получившая блестящее образование в Парижской консерватории у Нади Буланже и Альфреда Корто, впервые посетила СССР в 1961 году. Историческое турне любимой ученицы Вильгельма Кемпффа, 20 летней Идиль Бирет было организовано Эмилем Гилельсом и включало помимо Московского и Ленинградского концертов, выступление в Баку. В далеком 1961 году после концерта с народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий, неповторимым маэстро Ниязи, Идиль Бирет преподнесла своё фото с дарственной надписью известному композитору, народному артисту Азербайджана Васифу Адигезалову, бережно хранящееся в архиве семьи. Пианистка выступает на престижных международных концертных площадках – с такими знаменитыми коллективами как Лондонский симфонический оркестр, Лейпцигский оркестр Гевандхауса, Национальный оркестр Франции, и с великими дирижёрами (Ляйнсдорф, Кайльберт, Кемпе). Исполняла камерную музыку с Иегуди Менухиным. Идиль Бирет входит в жюри целого ряда конкурсов, в том числе Конкурса имени Вана Клиберна, Конкурса имени Королевы Елизаветы и Первого международного конкурса имени Карла Бехштейна, который состоялся в 2006 г. в Рурской области. Пианистка часто выступает с концертами, играя на рояле «Бехштейн», в том числе, в Филармонии города Эссена. У Идиль Бирет чрезвычайно богатая (больше 150 CD!) дискография: она сделала запись всех сольных фортепианных сочинений Шопена, Брамса и Рахманинова. За свои записи пианистка была отмечена многочисленными наградами, в том числе - престижным «Гран-при дю диск Фредерик Шопен» за 15 дисков со всеми фортепианными сочинениями великого композитора.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.