Увлекательное путешествие по сказочным Вселенным в Баку (ВИДЕО)

22 октября 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Только один день, 24 ноября, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку будет представлено невероятное музыкальное шоу для всей семьи - "Сказочное путешествие с любимыми мультгероями", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Представление с участием любимых сказочных героев станет настоящим подарком для юных зрителей. Они погрузятся в незабываемую интерактивно-музыкальную программу с участием веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, выносливого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малефисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых героев комиксов и мультфильмов.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало представления в 12:00 и 15:00

Билеты продаются в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:)

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