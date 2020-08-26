Размышления на восемь с половиной минут - Зия Шихлинский сделал подарок Госфильмофонду

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский подарил Госфильмофонду Азербайджана пять своих документальных фильма - "Ностальгия по пришельцам", "Возвращение Шопена" и "Размышления на восемь с половиной минут","Хотят ли русские войны?" и "Считался Богом артиллерии" сообщил Trend Life сам режиссер.

Документальная лента "Ностальгия по пришельцам", снятая в 1997 году, повествует о немецких колонистах, проживавших в Гяндже с 1818 по 1941 годы. А также о вкладе немецких архитекторов в градостроительство Баку в конце 19 - начале 20 веков.

Как отметил режиссер, данная картина была подарена в разное время трем министрам иностранных дел Германии, которые посещали Азербайджан на протяжении последних 20 лет. Также несколько лет назад Зия Шихлинский передал данный фильм генеральному секретарю Института Гёте Йоханнесу Эберту в ходе его визита в Баку.

Фильм "Хотят ли русские войны?" был снят режиссером в 1990 году.

Кинофильм "Размышления на восемь с половиной минут", снятый в 1999 году, рассказывает о судьбе символа и сердца Баку - Ичери Шехер.

Фильм "Возвращение Шопена" (1998 год), он повествует о большом вкладе польских архитекторов в облик Баку в конце 19 начале 20 века. Данный фильм также был подарен министрам иностранных дел Польши, которые приезжали в Баку. Также лента хранится в фонде Кинотеки Варшавы.

Картина "Считался Богом артиллерии" (1996 год) повествует о генерал-лейтенанте Алиаге Шихлинском.

(Автор: Джани Бабаева )