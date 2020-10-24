Пласидо Доминго: Юсиф Эйвазов – выдающийся певец. Армянская истерия провалилась! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Армянская истерия, развязанная в соцсетях против всемирно известного оперного исполнителя, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова провалилась. Юсиф Эйвазов выступит сегодня на одной сцене со всемирно известным испанским оперным певцом и дирижёром, генеральным директором Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" на сцене Государственного академического Большого театра России, сообщает Trend Life. Наш соотечественник исполнит вместе с Пласидо Доминго на сцене дуэт Дона Альваро и дона Карлоса Invano Alvaro ti celasti al mondo из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы".

Такую подлую кампанию запустила некая армянка Марина Искандарян, которая является сотрудницей Большого театра, призвав соотечественников воспрепятствовать выступлению Юсифа Эйвазова с Пласидо Доминго.

"Все под контролем, не переживайте. Грязная игра – это их привычный стиль. Просто не реагируйте на все это", - ответил на такую развернутую против него кампанию Юсиф Эйвазов.

В концертной программе также примут участие мировые звезды Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - шведское сопрано Кристина Нильссон и сопрано из Южной Африки - Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага. За пульт симфонического оркестра встанет главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев. Прозвучат арии и ансамбли из классического оперного репертуара.

На состоявшемся накануне концерта пресс-брифинге Пласидо Доминго поделился своими впечатлениями: "Я хочу сказать, что для меня это потрясающее время, потрясающая неделя, которую я здесь провел. Я уже продирижировал оперой "Манон Леско", и сейчас нас ждет гала-концерт с выдающимися, исключительными певцами. Это и Анна Нетребко, и Юсиф Эйвазов, и Ильдар Абдразаков".

Напомним, что 21 октября Пласидо Доминго впервые встал за пульт симфонического оркестра и выступил в качестве дирижера оперы Пуччини "Манон Леско", в которой больше полувека исполнял ведущую партию. Спектакль прошел в Большом театре. Центральные партии в постановке исполнили участники премьерных спектаклей, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов, заглавную партию исполнила российская звезда Анна Нечаева.

(Автор: Вугар Иманов)