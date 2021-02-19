Необычный праздник - День смешивания разных красок в ярких композициях Милены Набиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​ Сегодня в мире отмечается необычный праздник – День смешивания разных красок, сообщает Trend Life. В этот день художница Милена Набиева представляет свои работы, которые насыщены смешением ярких красок и буйством фантазий, отражающих любовь к жизни, позитивную энергетику, практически без черных и серых тонов.

Направление, в котором работает Милена Набиева, сама художница определяет как декоративно-прикладное искусство, которое позволяет ей чуть расширять возможности художественного исполнения.

"В своих работах я стараюсь прославлять торжество жизни и нескончаемое счастье его осознания. Очень люблю работать ночью, когда тихо, спокойно, мысли только о творчестве, когда идет настоящий процесс рождения композиций...", - говорит Милена Набиева, которая, как и в своих работах, предпочитает такой же стиль одежды.

Художница также занимается и общественной деятельностью: недавно была избрана членом ЮНЕСКО, является заместитель председателя Общества охраны природы Азербайджана.

"Пробуйте краски на свой живописный вкус, экспериментируйте с ними, ищите с ними общий язык, используйте неожиданные цветовые решения, поскольку, все что происходит на палитре - этот волшебный, удивительный процесс полностью под контролем и в руках художника", - говорит Милена Набиева.

Вы берете краски, смешиваете их, добавляете свою фантазию и умение, и видите, как они меняются, какие мелькают и проскальзывают оттенки и тона, когда главная задача художника поймать нужный оттенок, или создать яркую работу, которому и названия нет, а цвета изумительные…

(Автор: Вугар Иманов)

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