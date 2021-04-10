Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлена виртуальная выставка работ художников из Гянджи, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Виртуальная экспозиция организована министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей.

Цель выставки – укрепление связей художников с галереями и музеями, повышение в регионах творческой активности, обеспечение участия талантливых людей в художественных экспозициях.

Выставка организована на основе предложений, озвученных в ходе онлайн-встречи с художниками, живущими и работающими в Гяндже. Это часть проекта, запущенного с целью расширения сотрудничества с мастерами искусства из регионов.

На онлайн-выставке представлены художественные произведения, выполненные в различных жанрах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)