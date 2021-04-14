БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку 16 апреля состоится лекция на тему "История архитектуры Баку: путешествие в прошлое и будущее", сообщили Trend Life в музее.

Лекцию проведет доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, мероприятие будет посвящено Международному дню памятников и исторических мест, отмечаемому 18 апреля. В ходе лекции будет рассказано об архитектурных памятниках Баку разных периодов.

​Учитывая действующие правила карантина, число участников лекции не будет превышать 10.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)