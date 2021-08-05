Народный артист Азербайджана спел вместе с Андреа Бочелли (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступили на концерте со всемирно известным итальянским тенором Андреа Бочелли, сообщает Trend Life.
Фотографиями и видеокадрами с концерта Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поделились на своих страницах в Instagram.
Музыкальный вечер прошел на вилле Бочелли в Форте-деи-Марми (Италия).
"Спасибо, дорогие Андреа и Вероника (прим. - Вероника Берти, супруга Андреа Бочелли), за то, что открыли нам двери своего дома, и за этот потрясающий концерт", - написал Эйвазов.
В свою очередь Анна Нетребко отметила, что "концерт был легкий, мелодичный и веселый, как Тосканская ночь".
(Автор: Джани Бабаева)
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