Народный артист Азербайджана спел вместе с Андреа Бочелли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступили на концерте со всемирно известным итальянским тенором Андреа Бочелли, сообщает Trend Life.

Фотографиями и видеокадрами с концерта Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поделились на своих страницах в Instagram.

Музыкальный вечер прошел на вилле Бочелли в Форте-деи-Марми (Италия).

"Спасибо, дорогие Андреа и Вероника (прим. - Вероника Берти, супруга Андреа Бочелли), за то, что открыли нам двери своего дома, и за этот потрясающий концерт", - написал Эйвазов.

В свою очередь Анна Нетребко отметила, что "концерт был легкий, мелодичный и веселый, как Тосканская ночь".

(Автор: Джани Бабаева)