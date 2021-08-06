Летние мастер-классы к 100-летнему юбилею БМА

БАКУ /Trend Life/ - Учебный 2020–2021 год Средней специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) запомнился осуществлением ряда креативных проектов, посвящённых 100-летнему юбилею БМА, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечая славный юбилей БМА, школа-студия организовала бесплатные летние онлайн мастер-классы для учащихся и педагогов музыкальных школ и школ искусств разных регионов Азербайджана.

Цель проведения данного проекта – создание неразрывной связи с музыкальными учебными заведениями регионов Азербайджана для оказания методической помощи в определении широкого круга творческих вопросов и оптимальных способов их художественной и технической реализации.

Около 30-ти заявок поступило из музыкальных школ Шеки, Евлаха, Барды и Мингячевира. Мастер-классы проводились по классу фортепиано и скрипки на основе предварительного прослушивания видеозаписей учащихся. Высококвалифицированные педагоги школы-студии, среди которых пианисты – заведующая отделением фортепиано Наргиз Мансурова, заслуженный учитель Азербайджана Айша Алиева, доктора философии по искусствоведению Имина Алиева, Севда Мамедова, Нурана Зейналова, Нармина Аливердизаде, Офелия Ахундова и Анна Исрафилова, скрипачи – заведующая отделением оркестровых инструментов, доцент Гюльнара Гулиева, Наира Гуламова и другие, поделились в ходе онлайн-занятий своим многолетним опытом в поисках рациональных методов обучения молодых музыкантов.

Школа-студия БМА планирует с нового учебного года на постоянной основе продолжить эту востребованную форму оказания методической помощи областным музыкальным школам и школам искусств страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)