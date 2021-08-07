Юсиф Эйвазов выступит на Люблянском фестивале
БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов примут участие в концертной программе Люблянского фестиваля, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.
Музыкальный фестиваль проходит в столице Словении с первого июля по восьмое сентября.
Концерт с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоится восьмого августа. На нем будут исполнены сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Умберто Джордано и других композиторов.
Отметим, что на Люблянском фестивале выступают всемирно известные артисты. Среди них звезды оперы, артисты балета и театра, а также выдающиеся рок- и джазовые музыканты.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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