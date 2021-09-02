Китайская красавица в Баку – поэзия Низами Гянджеви и музыка Гара Гараева (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan представило видеоролик "Çin gözəli" ("Китайская красавица") из серии "Семь красавиц", сообщает Trend Life. Видеопроект посвящен героям поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".

Видеопроект реализуется в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami, посвященного Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа.

В видеоролике "Китайская красавица" звучит поэзия Низами Гянджеви под музыку великого композитора Гара Гараева из балета "Семь красавиц". Образ китайской красавицы воплотила балерина Дарига Найманова. Над видео работали: чтец – Нияз Ильясоглу, видеограф – Симон Петер, художник по костюмам – Сабина Зулалова. Куратор проекта — Сона Гулиева.

Отметим, что Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

Информационная поддержка фестиваля: Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)