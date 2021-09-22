Известный российский актер и каскадер приехал в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел первый день мастер-классов по сценическому движению и фехтованию. Мастер-классы проводит каскадер, актер, доцент кафедры сценического движения и пластики ГИТИСа (Российский институт театрального искусства) Айдар Закиров, сообщили Trend Life в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

Отметим, что представительство Россотрудничества в Азербайджане совместно с ГИТИСом проводит профессиональное обучение основам сценических искусств по системе Станиславского под названием Stanislavsy Method ("Школа Станиславского").

Мастер-классы члена Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Ассоциации каскадеров России Айдара Закирова продлятся до 24 сентября.

Айдар Закиров родился 28 октября 1962 года. Выпускник Казанского института искусств (1984 год), аспирантуры ГИТИСа (1993 год). Служил в качестве актера в Челябинском государственном академическом театре драмы и в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре имени А.С.Грибоедова.

С 1995 года – режиссер по пластике во МХАТе (Московский художественный академический театр). С 2008 года - профессор кафедры сценической пластики РАТИ-ГИТИС.

Был занят в известных российских фильмах и сериалах: "Марш Турецкого", "Хиромант-2", "А у нас во дворе...", "Пасечник" и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)