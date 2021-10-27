Легенда российского балета приедет в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Видный российский специалист балета, народный артист России, лауреат государственной премии России, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, педагог-репетитор Государственного академического Большого театра России Марк Перетокин приглашен руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов в балетной труппе театра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

С 8 по 15 ноября Марк Перетокин кроме проведения мастер-классов в балетной труппе будет работать и с ведущими солистами балета, оттачивая их мастерство по исполнению партий в классических балетных спектаклях.

Приезд в Баку Перетокина, несомненно, является большим событием в культурной жизни театра и очень полезным для профессионального роста балетной труппы. Руководство театра намеревается и в дальнейшем приглашать для проведения мастер-классов известнейших специалистов классического балета.

Отметим, что Перетокина по праву называют носителем лучших традиций русского балета. Он принимал участие в постановках великих балетмейстеров ХХ столетия - Юрия Григоровича, Леонида Лавровского, Константина Сергеева, Владимира Васильева и других.

Как премьер балета Марк Перетокин исполнял на сцене Большого театра ведущие партии в спектаклях "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель", "Раймонда", "Корсар", "Шопениана", "Дон Кихот", "Иван Грозный", "Ромео и Джульетта", "Спартак", "Кармен-сюита", "Золотой век", "Коппелия", "Анюта", "Тщетная предосторожность", "Последнее танго в Париже", "Русский Гамлет" и других.

На протяжении карьеры Перетокин работал с выдающимися педагогами, народными артистами СССР Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Мариной Семеновой, Мариной Кондратьевой и другими.

Полученные в процессе работы навыки нашли успешную реализацию в педагогической деятельности, осуществляемой им в стенах Государственного академического Большого театра России.

Перетокин приглашался и проводил мастер-классы в ведущих балетных коллективах Японии, Южной Кореи, Китая, Чили, Испании, Греции, Англии, Португалии, Норвегии, Новой Зеландии, Украины и Эстонии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)