В Международном центре мугама отметили 120-летие со дня рождения Хана Шушинского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся музыкальный вечер "Havalansın Xanın səsi", посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Хана Шушинского (Исфандияр Джаванширов,1901-1979), сообщает Trend Life.

Вечер проведен в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В начале вечера прозвучала запись песни "Şuşanın dağları" в исполнении мастера мугама.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев проинформировал присутствующих о мероприятиях, организуемых в преддверии Дня Победы.

Было отмечено, что 20 августа исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося мастера азербайджанского мугама Хана Шушинского. Он был уникальным исполнителем мугама, а также является автором ряда песен и теснифов – "Şuşanın dağları", "Məndən gen gəzmə", "Ay gözəl".

Было подчеркнуто, что в первую годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне мы также отмечаем и 120-летие со дня рождения Хана Шушинского. Песня ханенде "Şuşanın dağları" дает представление о прекрасной Шуше тем, кто ее не видел.

Эльнур Алиев также отметил, что многие известные деятели культуры и искусства родом из города Шуша.

Доктор философии по искусствоведению Айбениз Новрасли рассказала о жизни и творческом пути известного ханенде. Она отметила, что Хан Шушинский был известен не только в Азербайджане, но и во всех странах Ближнего Востока. Хан Шушинский с большой любовь пропагандировал азербайджанскую музыку.

В своем выступлении сын Хана Шушинского Аслан Джаванширов выразил признательность за организацию мероприятия министерству культуры и Международному центру мугама.

Он подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание азербайджанскому мугамному искусству, сегодня эту политику успешно продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Далее мероприятие продолжилось художественной программой, на которой были представлены прекрасные музыкальные номера.

Выступления народных артистов Азербайджана Мелекханым Эйюбовой, Назакят Теймуровой, Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Севиндж Сарыевой, Эльнура Зейналова, Бабека Нифталиева, ханенде Илькина Ахмедова, Айтян Магеррамовой и Раваны Гурбановой, а также учащихся Агдамской детской музыкальной школы имени Хана Шушинского были встречены бурными аплодисментами публики.

Хан Шушинский (Исфандияр Джаванширов) родился 20 августа 1901 года в городе Шуша. Он - прямой потомок основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его прадед – Мухаммед бек Джаваншир.

Исфандияр был первым ребенком Аслана аги Джаваншира и Бегим ханум, дворянки из рода Бехбуд бека (одна из ветвей династии Джаванширов). Учился в Реальной школе, любил естественные науки, знал русский язык и фарси, отдавал предпочтение литературе и поэзии, особенно увлекался творчеством Физули.

Оценив любовь Исфандияра к музыке, отец подарил ему тар. Исфандияр овладел искусством игры на нем и научил этому своего брата Аллахъяра.

В дальнейшем Аллахъяр стал одним из признанных исполнителей Азербайджана на таре, на протяжении многих лет они выступали вместе. А первым учителем мугама стал один из мастеров своего времени Ислам Абдуллаев (Сегях Ислам). Еще в 16 лет за блестящее исполнение на одном из Шушинских меджлисов мугама "Кюрд-Шахназ" его стали называть Хан.

Он действительно стал Ханом азербайджанской музыки! Хан Шушинский - обладатель сильного голоса с широким диапазоном с мастерством пел мугамы, народные песни и теснифы, среди которых были "Махур-Хинди", "Баяты-Гачар", "Гатар", "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Хейраты" и т.д.

Он исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. Поскольку Исфандияр хорошо играл и на бубне, то всегда имел успех, исполняя ритмические мугамы. Был автором многих произведений – "Гямярим", "Ай гёзял", "Мяндян ген гязмя" и многих других, посвятив родной Шуше песню "Şuşanın dağları başı dumanlı" ("Покрыты туманом горы в Шуше").

В фильме "Не та, так эта" (Мешади Ибад), снятом по одноименной музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, Хану Шушинскому аккомпанируют исполнитель на кяманче Тялат Бакиханов и тарист Бахрам Мансуров.

В 1960-е годы он организовал мугамную студию при Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Азербайджанском государственном музыкальном училище (ныне Бакинский музыкальный колледж).

Хан Шушинский был любимцем азербайджанской публики. Любовь народа к нему не знала границ.

Он скончался после продолжительной болезни 18 марта 1979 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)