Эльдар Алиев удостоен российской награды "Душа танца"
БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, всемирно известный хореограф, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев стал лауреатом приза "Душа танца", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Приморской сцены.
Эльдар Алиев удостоен награды в номинации "Рыцарь танца".
Награда "Душа танца" учреждена в 1994 году российским журналом "Балет" совместно с министерством культуры России. Присуждается ежегодно за достижения в развитии российского хореографического искусства.
Торжественная церемония вручения приза и Гала-концерт лауреатов состоятся в мае 2022 года.
(Автор: Джани Бабаева)
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