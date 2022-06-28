Шедевры из лоскутков ткани! Уникальные работы азербайджанской мастерицы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Мир лоскутного шитья Халиды Насировой", сообщает Trend Life. Химик по образованию, Халида Насирова более 30 лет своей жизни посвятила искусству гурама (лоскутная техника). На выставке демонстрируются около 40 работ Насировой. Наряду с ее авторскими работами, также экспонируется подаренная ей композиция начала ХХ века.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что музей представляет ретроспективную выставку мастера лоскутного шитья Халиды Насировой.

"Первую свою работу Халида Насирова создала 1990 году, под впечатлением от трагедии 20 Января, при создании этой композиции она использовала 3300 лоскутков ткани. В работах Халиды Насировой сразу заметен стиль, почерк автора, в ее композициях – единение цвета, игра фактуры. В каждой из работ есть послание от автора. Дом Халиды Насировой расположен в Ичери шехер, его можно назвать своеобразным очагом лоскутного шитья, там царит особая аура. Сегодня дело мастера продолжают ее ученицы, они создают произведения как декоративные, так и функциональные", - отметила она.

По словам директора музея, лоскутное шитье - древний вид текстильного рукоделия.

"В Музея разных стран хранятся коллекции образцов лоскутного шитья. В нашем музее также есть такие образцы, они датируются концом XIX - началом XX веков. Наш музей продолжает пополнять свою коллекцию изделий лоскутного шитья, несколько месяцев назад одно из изделий было преподнесено в подарок музею. Замечательно, что и в наши дни данное искусство живет, и мастерицы продолжают создавать прекрасные изделия", - добавила Меликова.

По словам директора Музейного центра "Ичеришехер", доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Амины Меликовой, гурама – один из видов традиционного искусства Азербайджана.

"Это свободное искусство, без каких-либо канонов, правил. В нем отражена душа мастерицы, и нет никаких законов, которым должно было подчиняться. В 2020 году в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала впервые в республике был открыт Центр лоскутного шиться. В Центре продолжая древние традиции женщины из поселка Гала создают изделия в лоскутной технике", - сказала Амина Меликова.

Ввиду возраста Халида Насирова присутствовать на выставке не смогла, но мероприятие посетила ее ученица Фарида Мустафаева, которая отметила, что всегда гордилась работами мастера.

"Всегда гордилась Халидой Насировой. Именно она привила мне любовь к этой технике, научила меня всему, и вот уже 20 лет как я сама занимаюсь лоскутным шитьем. Халида Насирова – уникальная личность, в ее текстильных композициях только оптимизм. Она создает шедевры - современные, красивые, невероятные. У нее уникальное способность соединять старину и современность", - сказала Мустафаева.

Фарида Мустафаева, биолог по образованию, отметила что Халида Насирова научила ее лоскутной техники.

"Когда я только начинала, даже не представляла, как соединять лоскутки ткани в единую композиции, а сегодня я сама обучаю других, и все это благодаря Халиде Насировой", - сказала Мустафаева.

Халида Насирова – одна из немногих художниц, продолжающих эту художественную традицию в наше время. Большинство ее работ составляют различные покрывала, наволочки, декоративные скатерти и мозаичные панно.

Она также автор аракчинов (тюбетеек), жилетов и сувенирных мутаков (маленьких подушек), выполненных в технике лоскутного шитья. В ранние годы творчества художница использовала в основном шелковые ткани. По мере развития мастерства работала с различными тканями, развивая свой творческий потенциал. Большинство работ созданы в абстрактном стиле, без использования эскизов. Основу тематики сложных композиций с множеством богатых узоров составляют история, искусство, религия и любовь. Для ее работ характерны такие элементы, как бута, квадрат, треугольник, различные геометрические узоры внутри квадрата, изображения элементов архитектуры и другие орнаменты.

Композиция "Евровидение-2012", выполненная из более чем 100 галстуков работа под названием "Тайны Ичери-шехер", композиция "Зов о помощи", призывающая людей беречь памятники старины, и множество других работ отражают присущие ей одной художественные изыскания.

Халида Насирова посвятила свою первую работу "Мои друзья" трагедии 20 Января - эта композиция была создана из 3330 кусочков ткани.

В рамках выставки будут организованы лекции, мастер-классы по лоскутному шитью и тематические экскурсии.

Экспозиция продлится до 10 сентября 2022 года.