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Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 21 июля 2022 18:27
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт всемирно известного японского музыканта Тэмпэи Накамуры, организованный посольством Японии в Азербайджане в рамках Friendship Year Japan - Azerbaijan (Год дружбы Япония-Азербайджан) и в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Trend Life.

Посол Японии Вада Куничи отметил, что концерт стал очередным мостом культуры между странами. В течение года будет организован ряд мероприятий. В ближайшее время в Азербайджан будут приглашены известные японские исполнители для синтеза японской музыки и мугама. А 23 июля в Лянкяране и 24 июля - в Приморском национальном парке в Баку пройдет Фестиваль воздушных змеев.

Эта традиция в Японии зародилась еще в середине XV века. На территории будущего города Хамамацу стоял замок. Здесь собирались военные для решения насущных политических проблем. Когда у правителя крепости родился первенец, он приказал выпустить в небо огромного воздушного змея. Это понравилось зрителям. У правителя появилось множество последователей. Семейства стали благодарить небеса за первенца таким оригинальным способом. Постепенно традиция переросла в фестиваль. В его рамках проходит традиционная Битва воздушных змеев, которая состоит в том, чтобы заставить воздушного змея соперника упасть в воду. Это получится, если перетереть "хвост" воздушного змея - веревку, за которую его удерживают с земли.

Это первый визит Тэмпэи Накамуры на Кавказ в рамках его европейского турне. Исполнитель дал множество благотворительных концертов во многих странах мира.

Он исполнил на концерте авторские произведения, отражающие историю, культуру и традиции родной страны. Ярким сюрпризом стало исполнение музыкантом гимна Азербайджана, во время которого все зрители встали со своих мест, чтобы спеть гимн. Как оказалось, в этот день музыкант отмечал свой 42-й день рождения, и благодарные зрители хором поздравили именинника песней Нappy Birthday to You.

Отметим, что в рамках меморандума о культурном сотрудничестве, подписанного между Международным центром мугама и посольством Японии в Азербайджане, планируется реализация совместных проектов.

Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
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