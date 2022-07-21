Friendship Year. Всемирно известный музыкант исполнил гимн Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт всемирно известного японского музыканта Тэмпэи Накамуры, организованный посольством Японии в Азербайджане в рамках Friendship Year Japan - Azerbaijan (Год дружбы Япония-Азербайджан) и в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Trend Life.

Посол Японии Вада Куничи отметил, что концерт стал очередным мостом культуры между странами. В течение года будет организован ряд мероприятий. В ближайшее время в Азербайджан будут приглашены известные японские исполнители для синтеза японской музыки и мугама. А 23 июля в Лянкяране и 24 июля - в Приморском национальном парке в Баку пройдет Фестиваль воздушных змеев.

Эта традиция в Японии зародилась еще в середине XV века. На территории будущего города Хамамацу стоял замок. Здесь собирались военные для решения насущных политических проблем. Когда у правителя крепости родился первенец, он приказал выпустить в небо огромного воздушного змея. Это понравилось зрителям. У правителя появилось множество последователей. Семейства стали благодарить небеса за первенца таким оригинальным способом. Постепенно традиция переросла в фестиваль. В его рамках проходит традиционная Битва воздушных змеев, которая состоит в том, чтобы заставить воздушного змея соперника упасть в воду. Это получится, если перетереть "хвост" воздушного змея - веревку, за которую его удерживают с земли.

Это первый визит Тэмпэи Накамуры на Кавказ в рамках его европейского турне. Исполнитель дал множество благотворительных концертов во многих странах мира.

Он исполнил на концерте авторские произведения, отражающие историю, культуру и традиции родной страны. Ярким сюрпризом стало исполнение музыкантом гимна Азербайджана, во время которого все зрители встали со своих мест, чтобы спеть гимн. Как оказалось, в этот день музыкант отмечал свой 42-й день рождения, и благодарные зрители хором поздравили именинника песней Нappy Birthday to You.

Отметим, что в рамках меморандума о культурном сотрудничестве, подписанного между Международным центром мугама и посольством Японии в Азербайджане, планируется реализация совместных проектов.