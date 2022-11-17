55-летие Азербайджанского музея ковра: презентация художественной вышивки XVIII века и серег XIX века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) в Баку состоялась презентация экспонатов, недавно поступивших в музейную коллекцию, сообщает в четверг Trend Life.

Мероприятие проведено по случаю 55-летия создания Азербайджанского национального музея ковра – первого музея ковра в мире, и состоялось в день включения азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (прим. - в 2010 году азербайджанское ковровое искусство было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия), а также в день рождения выдающегося ученого, художника по ковру, основателя Музея ковра Лятифа Керимова.

В своем выступлении председатель Национального комитета ИКОМ, директор АНМК, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что в рамках 55-летия создания музея проводятся многочисленные мероприятия.

"Ко дню рождения основателя Музея ковра Лятифа Керимова мы также организуем выставки, конференции презентуем новые экспонаты. И сегодня мы представляем художественную вышивку начала XVIII века и две пары серег второй половины XIX века", - сказала она.

Меликова поздравила коллектив с 55-летием музея, подчеркнув, что они одна большая семья.

"В музее - в этом прекрасном пространстве проходит наша интересная творческая жизнь. Думаю, мы счастливые люди, что работаем здесь. Музей хранит азербайджанские ковры - достояние, неотъемлемую часть нашей культуры и искусства. Мы счастливы, что сохраняем эту коллекцию, представляем ее вниманию общественности, исследуем и обогащаем", - добавила Меликова.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева в своем выступлении отметила, что в музее хранятся и экспонируются редкие и ценные экспонаты. Было подчеркнуто, что в стране проводятся различные мероприятия, конференции, презентации, направленные на развития коврового искусства.

Севда Мамедалиева добавила, что группа сотрудников Музея ковра награждена почетными грамотами министерства культуры.

Отметим, что художественная вышивка, представленная на мероприятии, приобретена при финансовой поддержке "Pasha Holding". Заведующий отделом "Pasha Holding" Назим Сафаров в своем выступлении отметил, что "Pasha Holding" и в дальнейшем продолжит поддерживать музей.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспонатами. Структура, цветовая гармония и другие особенности композиции образца художественной вышивки, относящейся к Карабаху и приобретенной при финансовой поддержке "Pasha Holding", отражают все основные черты, отличающие азербайджанскую вышивку. Образцы вышивки XVI века с подобным композиционным построением выполнялись в мастерских сефевидского дворца и считались ценнейшими произведениями декоративно-прикладного искусства того времени. Принимая во внимание большой спрос на эти вышивки в XVII–XVIII веках, в мастерских многих городов, таких как Барда, Нахчыван, Шамаха, создавались новые образцы с их использованием. Золотые серьги, приобретенные музеем на собственные средства у аукционного дома "Bonhams", изготовлены в Тебризе в технике эмали и штамповки. Такие многоярусные серьги, весьма популярные в свое время, состоящие из отдельных самостоятельных элементов, были частью наряда богатых модниц, которые демонстративно выставляли их из-под головного покрывала. Во время ходьбы при этом раздавался тонкий звон подвесок сережек, который, по древнему поверью, отгонял злые силы.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра за последние годы добился больших успехов в популяризации образцов национального наследия и пополнении своих коллекций. Представленные редкие образцы искусства показывают, что музей успешно продолжил свою деятельность в этом направлении и в 2022 году.