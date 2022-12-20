Бахрам Багирзаде провел встречу… с будущими читателями, которым не исполнился даже год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Aysmed прошла встреча Бахрама Багирзаде со своими самыми юными читателями и их родителями, посвященная Дню солидарности азербайджанцев всего мира, сообщает Trend Life.

Интересно, что среди малышей были те, кому даже не исполнился год, и конечно же, они пока не умеют читать, но в будущем точно станут читателями и поклонниками таланта дяди Бахрама – так его любят называть дети. А родители пока будут хранить эти книги в своей домашней библиотеке. Кстати, эти книги очень интересны и для взрослых. Ведь Бахрам - автор более 70 детских книг об истории, науке, культуре и традициях Азербайджана, всегда добр и отзывчив к подрастающему поколению. В рамках встречи он подарил юным читателям свои книги и провел автограф-сессию.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века.