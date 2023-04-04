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Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)

Культура Материалы 4 апреля 2023 15:43 (UTC +04:00)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Узбекистане состоялась грандиозная концертная программа "Небо нашей любви", посвященная выдающемуся азербайджанскому композитору Фикрету Амирову, организованная при поддержке Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На открытии режиссёр концерта, заслуженный артист Узбекистана Андрей Слоним рассказал о богатой сокровищнице музыкального наследия Фикрета Амирова, заложившего основы жанра симфонического мугама, и подчеркнул беззаветное служение великого композитора искусству и людям.

Симфонический оркестр Театра-студии при Государственной консерватории Узбекистана под руководством лауреата международных конкурсов Бобомурода Худойкулова исполнил произведения Фикрета Амирова. В концертной программе также приняла участие заслуженная артистка Узбекистана Адиба Шарипова.

Зрителям были также представлены видеофрагменты сцен, соответствующие каждому исполненному музыкальному произведению. Концерт был встречен с большим интересом, а уникальные произведения выдающегося композитора вызвали бурные аплодисменты публики.

Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
Небо нашей любви – культура Азербайджана в Узбекистане (ФОТО)
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