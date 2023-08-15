Представители азербайджанского театра примут участие в фестивале–симпозиуме в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджанского государственного академического музыкального театра с 20 по 25 августа примут участие в фестивале–симпозиуме "Содружество академических искусств" в Санкт-Петербурге, объявленным в 2023 году культурной столицей Содружества Независимых Государств, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Основная цель мероприятия, которое соберет вокруг себя специалистов в сфере культуры, искусства, политики и бизнеса стран СНГ – наведение мостов народной дипломатии, выстраивание долгосрочных отношений между организациями культуры стран Содружества.

В рамках фестиваля‒симпозиума состоится также Международный форум "Содружество академических искусств: история и современность", на котором с докладом о национальных и исторических традициях Азербайджанского музыкального театра выступит руководитель международных проектов Азербайджанского государственного академического музыкального театра, доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов.

На заключительном гала-концерте, который состоится в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, выступит солист азербайджанского театра Эмин Зейналлы.