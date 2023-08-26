Творческие женщины Азербайджана представили выставку изделий ручной работы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие выставки работ декоративно-прикладного искусства, организованной Общественным объединением "Yaradıcı Qadınlar" (Творческие женщины), сообщает Trend Life.

Отметим, что Общественное объединение "Yaradıcı Qadınlar" является победителем конкурса грантов Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики на тему "Организация курсов декоративно-прикладного искусства для малообеспеченных женщин (керамика и гурама (лоскутная техника).

Основная цель проекта - реализация курсов по двум направлениям декоративно-прикладного искусства - керамика и гурама - для малообеспеченных женщин, их обучение новым навыкам, а также развитие декоративно-прикладного искусства в стране. В результате занятий женщины освоили новую профессию и в дальнейшем смогут заниматься созданием и реализацией изделий ручной работы.

По словам председателя Общественного объединения "Yaradıcı Qadınlar" Афаг Гусейновой, данные курсы проходили в течение двух месяцев.

"Наше Общественное объединение действует уже 30 лет. В рамках своей деятельности мы проводим различные курсы, занятия, на которых обучаем новым навыкам, развиваем умения женщин. По итогам двухмесячных курсов по керамике и созданию изделий гурама открылась экспозиция в выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана. С экспозицией могут ознакомиться все желающие, а также можно приобрести понравившиеся изделия", - сказала Афаг Гусейнова.

Отметим, что в курсах приняли участие 12 женщин. Их работы представлены на выставке. Наряду с этим, в экспозицию вошли работы известного мастера лоскутного шитья Халиды Насировой (1946-2023). В ее мастерской участницы курса создавали также свои работы.

Кроме того, в экспозиции представлены работы, посвященные городу Шуша, Карабаху, Победе Азербайджана в 44-дневной войне, работы членов Общественного объединения.

Выставка вызвала большой интерес у общественности, ее посетили известные деятели культуры и искусства, которые дали высокую оценку экспонируемым работам.

Экспозиция продлится в течение 10 дней.