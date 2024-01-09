В Париже прошел вечер мировой классической музыки Эльданиза Алекберзаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже состоялся концерт студента The École Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot" (ENMP, класс Рены Шерешевской), лауреата международных конкурсов Эльданиза Алекберзаде, организованный Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), сообщили Trend Life в ADFA.

На вечере классической музыки прозвучали произведения мировых классиков - Гара Гараева, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси. Среди гостей были экс-посол Франции в Азербайджане Жан-Пьер Гиньют, представители творческой интеллигенции и молодежи, деятели культуры.

28-летний Эльданиз Алекберзаде родился в Баку, в двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где получил первоначальное музыкальное образование. В 2013 году поступил в колледж имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории, а затем окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. С 2022 года обучается в ENMP.

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