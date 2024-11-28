Звуковые лабиринты Альфреда Шнитке в Баку – выставка и премьеры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выставка и концерт "Звуковые лабиринты Альфреда Шнитке", посвященные 90-летию выдающегося советского и российского композитора, музыковеда и педагога Альфреда Шнитке, организованные Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли, Российским национальным музеем музыки и Русским домом в Баку при поддержке Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке, были встречены с особым интересом, сообщает Trend Life.

На открытии выступили директор Российского Национального музея музыки Михаил Брызгалов, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина. Было рассказано об историческом значении творчества Альфреда Шнитке, значимых фактах и поворотных событиях в судьбе выдающегося музыканта.

Среди представленных экспонатов - музыкальные рукописи Шнитке, уникальные личные вещи, архивные фотографии, а также кадры из знаменитых кинолент.

Концертная программа подарила гостям сразу две бакинские премьеры сочинений Альфреда Шнитке. Яркие и разнообразные по стилю творения Альфреда Шнитке, а также музыка выдающегося азербайджанского композитора Фараджа Караева прозвучали в исполнении народной артистки Азербайджана, профессора БМА Ульвии Гаджибековой, солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, солистки Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Сабины Гулиевой, доцента БМА Наргиз Салманлы, преподавателя БМА Наргиз Кенгерли, а также хора храма Святого Архангела Михаила города Баку под управлением Кристины Эфендиевой.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!