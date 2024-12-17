Состоялась выставка-конкурс молодых художников "Сказки на полотнах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале Союза художников Азербайджана состоялось заключительное мероприятие выставка-конкурс творчества молодых художников "Сказки на полотнах", посвящённое 115-летию народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде, сообщает Trend Life.

Проект был реализован Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры при поддержке Азербайджанской государственной художественной галереи и Союза художников Азербайджана.

Выставка-конкурс, посвященная юбилею Саттара Бахлулзаде, организована с целью увековечить светлую память гениального художника и стимулировать творческую активность нашей талантливой молодежи.

Более 40 работ 30 молодых художников, участвовавших в выставке-конкурсе "Сказки на полотнах", оценивали председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народный художник Агаали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, доктор философии по искусствоведению Севиль Керимова.

На церемонии награждения победителей проекта советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, и.о. директора MEMİM Вугар Гумбатов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, директор Азербайджанской государственной художественной галереи Гюльшан Гарибли поздравили всех участников, сообщили о важности данного конкурса, вручив победителям заслуженные награды.

По решению жюри, Нармин Абдуллаева была удостоена 1 места, Ройя Гасанова стала обладателем 2 места, а 3 место занял Эльчин Гусейн.

Куратором выставки-конкурса была член Союза художников Азербайджана, искусствовед Дурдане Гурбанова.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!