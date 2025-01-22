Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Вагифа Мустафазаде

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 16 марта в 19:00 состоится грандиозный юбилейный концерт, посвященный 85-летию со дня рождения всемирно известного джазового пианиста и композитора, Вагифа Мустафазаде (1940-1979), сообщает Trend Life.

Как основоположник азербайджанского джаза-мугама, Вагиф Мустафазаде оставил незабываемый след в мире музыки. Его уникальная музыка, в которой сплетаются восточные и западные мотивы, продолжает вдохновлять слушателей по всему миру. В этот вечер выступят известные артисты и исполнят произведения, вдохновленные творчеством великого маэстро. Также на сцене выступят его дочь, известная джазовая исполнительница, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде, и его внук Рамиз Хан. Приглашаем всех насладиться магией джаза и почтить память Вагифа Мустафазаде.

Для приобретения билетов можно перейти по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/vaqif-mustafa-zadeh-85-years/132482

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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