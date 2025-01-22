Афаг Гусейнова отметила 70-летие в пуантах, представив ретро- экспозицию "Между инь и янь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась ретроспективная выставка работ председателя Ассоциации творческих женщин, старшего научного сотрудника Института архитектуры и искусства НАНА, доктора философии по искусствоведению, хореографа, художницы Афаг Гусейновой, сообщила Trend Life.

В экспозиции "Между инь и янь" представлено более трехсот работ в керамике, живописи, графике, стекле и батике, созданных на протяжении около 50 лет. Широкий диапазон произведений отражает человеческие отношения, связь с космосом, балетные и людские маски, мир Низами и классических произведений, древний фольклор и историю, героев родной земли…И все эти произведения имеют свою философию.

Именно про таких людей говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Интересно, что на выставке 70-летний Мастер появилась в балетных туфлях – пуантах. По словам Афаг Гусейновой, очень добродушного и позитивного человека, она хотела показать, что в любом возрасте человек может танцевать, а своими работами – созидать.

На протяжении жизни Афаг Гусейнова занимает активную жизненную позицию. Выпускница Бакинского хореографического училища (ныне Бакинская хореографическая академия) и факультета декоративно-прикладного искусства Азербайджанского государственного института искусств им. М. А. Алиева (ныне Государственный университет культуры и искусств), в разные годы была солисткой "Азконцерта", работала в Музее реставрации, является участницей международных выставок в Германии, Португалии, Монголии, США, Турции, Франции, Дании, Великобритании, Норвегии, Польше и др. В 1999 году создала и возглавляет Ассоциацию творческих женщин Азербайджана, которая способствует развитию молодых талантов. За эти годы под ее руководством реализованы проекты для детей-сирот, беженцев и вынужденных переселенцев, ветеранов Карабахской войны, сняты документальные фильмы, проведена реставрация произведений искусства, организованы выставки и творческие курсы, проведены научно-исследовательские и искусствоведческие работы и т.д. Является автором работ "Эволюция азербайджанского танца", "Азербайджанский балетный спектакль: генезис и синтез искусств" и т.д.

Выступившие на открытии выставки секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, руководитель секции "Декоративно-прикладное искусство" СХА, народный художник Айдын Раджабов, заведующий отделом "Критика и искусствоведение" СХА, заслуженный деятель искусства Зиядхан Алиев, директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Сафаралиев, друзья и близкие отметили большой талант и жизненную энергию, высокие человеческие качества юбиляра.

Выставка будет представлена до 29 января.

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