Названы самые "кассовые" актеры года

27 декабря 2017 12:59 (UTC+04:00)

Успех восьмой части франшизы "Форсаж" сделал Вина Дизеля самым "кассовым" актером 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

По данным портала Box Office Mojo, подсчитывающего сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов, причем на долю "Форсажа" пришлось три четверти этой суммы.

Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме, — 1,5 миллиарда долларов.

Замкнула тройку Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием израильской модели и актрисы собрали 1,4 миллиарда долларов.

В десятку самых кассовых голливудских актеров также вошли Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

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