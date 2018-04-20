Алихан Самедов в гостях у азербайджанских телеведущих (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет известный азербайджанский исполнитель на балабане Алихан Самедов. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 20 апреля в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

Алихан Самедов ответит на вопросы ведущих шоу и расскажет о творчестве. Зрители также узнают, на что музыкант тратит заработанные деньги.

Отметим, что Алихан Самедов выступал с концертными программами в Германии, Франции, Японии, Испании, Сингапуре, Греции и других странах. В творческом репертуаре Алихана Самедова - народные песни, популярные песни азербайджанских композиторов Тофига Гулиева и Алекпера Тагиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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