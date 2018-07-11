Кит Харингтон объявил о завершении съемок "Игры престолов"

11 июля 2018 09:39 (UTC+04:00)

Актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в известном сериале "Игра престолов", в своем Instagram объявил о завершении съемок последнего сезона сериала, передает РИА Новости.

"Съемки "Игры престолов" официально завершены", — написал Харингтон, добавив грустный смайл.

Ранее о завершении съемок в сериале сообщили актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, исполнившие роли Арьи Старк и Дейнерис Таргариен соответственно.

Ожидается, что восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов продолжительностью более часа каждый и, согласно заявлениям актеров, станем самым кровавым сезоном сериала.

Сериал "Игра престолов", снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени", обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето следующего года. Сейчас на счету сериала 38 престижных премий "Эмми".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Звезда "Игры престолов" попрощалась с сериалом
Интересное 9 июля 09:42
Сериал "Игра престолов" вошел в число номинантов "Золотого глобуса"
В мире 11 декабря 2017 20:57
Хакеры опубликовали сценарий заключительной серии "Игры престолов"
В мире 26 августа 2017 13:39
Беркли ввел курс по "Игре престолов"
Другие страны 16 августа 2015 22:03
Сериал "Игра престолов" закончится после восьмого сезона
Интересное 31 июля 2015 08:39
Лента новостей
Двое обвиняемых в совершении кровавого преступления в Гяндже объявлены в розыск (ФОТО)
Общество 10:10
Стоимость основных драгметаллов в Азербайджане в среду снизилась
Бизнес 10:10
Президент Узбекистана огласил дату строительства АЭС
Энергетика 09:43
В Турции задержан Аднан Октар, более известный под прозвищем Харун Яхья
Турция 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля
Бизнес 09:26
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:24
В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов
Общество 09:15
LG поможет Узбекистану создать электронную библиотеку
ИКТ 09:15
Ашхабад и Бишкек обсуждают вопросы энергетического партнерства
Туркменистан 09:08