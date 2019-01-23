Три Кота будут искать в Баку сокровища (ВИДЕО)

23 января 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Второй год подряд команда MGМ Production организовывает в Баку детский спектакль «Три Кота». В прошлом году котята приезжали с программой «Три Кота - День варенья», а в этом году они едут к нам с совершенно новым спектаклем «Три Кота - В поисках сокровищ».

Спектакль будет представлен 16 марта (12:00, 15:00, 18/00) в Государственном академическом национальном драматическом театре.

Немного о спектакле: В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька – два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ! «Вот это удача», - подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение на поиски сокровищ. Во время приключения котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное - доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.

На спектакле зрителей ждут:

- Встреча с любимыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и, конечно же, Мама кошка, Папа кот и другие герои из мультфильма.

- Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!

- Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Юный зритель станет непосредственным участником спектакля.

Цена билетов от 5 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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