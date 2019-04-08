Ученые рассказали о том, чем опасна передозировка рыбьим жиром

Советы любителя "альтернативной медицины" и неудачная поездка на море чуть не лишили жизни 54-летнего канадца, чьи почки отказали из-за избытка витамина Д в его организме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Отравления витамином Д происходят крайне редко, учитывая гигантскую пропасть между минимально действенной и опасной дозой. С другой стороны, различные препараты на его основе сейчас свободно продают в любой аптеке и магазине, и они могут представлять угрозу для здоровья несведущих людей", — отмечает Борн Аугуст (Bourne Auguste) из университета Торонто (Канада).

Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладают множеством полезных свойств, помимо укрепления костей и зубов, о которых ученые ранее не подозревали. К примеру, за последние три года они выяснили, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений.

Недавно американские молекулярные биологи выяснили, что витамин D может играть ключевую роль в защите клеток организма от старения и последствий старения, в том числе развития рака, наблюдая за жизнью червей, которых они кормили "убойными" дозами этого витамина. Вдобавок, рыбий жир может защищать людей от развития диабета и ряда других болезней.

Аугуст и его коллеги открыли крайне необычный пример того, как не стоит принимать витамин Д, изучая историю болезни немолодого канадца, обратившегося за помощью к врачам из-за проблем с почками.

По его словам, проблемы со здоровьем у него начались через несколько дней после того, как он вернулся из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил много времени на пляже. По совету семейного врача он прекратил прием мочегонных препаратов и лекарств от подагры, пытаясь восстановить баланс жидкостей в организме.

Несмотря на это, всего через месяц его анализы начали указывать на то, что его почки стремительно выходят из строя, после чего пожилой канадец обратился за помощью к нефрологам. Его обследование принесло массу удивительных открытий.

С одной стороны, медики не нашли никаких очевидных проблем с работой его мочевыводящих систем, помимо небольшой злокачественной опухоли в мочевом пузыре, удаленной сразу после ее открытия. Почки пациента выглядели нормально и имели нормальную структуру. Анализы мочи тоже не содержали в себе чего-то, что указывало на их разрушение.

Озадаченные нефрологи были вынуждены провести всестороннее обследование его организма, что вывело их на первую действительно важную аномалию – доли кальция и паратирина, гормона, способствующего его выводу из крови, была рекордно высокой.

Нечто похожее, как вспомнили ученые, может происходить при приеме больших количеств витамина Д, так как он способствует всасыванию фосфора и кальция из пищи. Руководствуясь этой идеей, они поинтересовались у пациента, употреблял ли тот рыбий жир и в каких количествах.

Оказалось, что это действительно было так – 54-летний любитель активного отдыха принимал огромные дозы витамина Д на протяжении последних трех лет жизни. При этом он не испытывал проблем с недостатком этого вещества, а поступал так по совету так называемого "натуропата", сторонника одной из концепций альтернативной медицины.

Он порекомендовал пациенту принимать примерно по восемь капель витамина Д в день для улучшения состояния здоровья и поддержания веса тела в норме, что было примерно в пять раз выше нормы. Вдобавок, сам канадец ошибся, купив неправильный вариант витамина, что повысило дозу рыбьего жира еще в два раза.

Ситуация усугубилась после поездки в Индокитай по той причине, что его организм начал получать еще больше витамина Д во время походов на пляж. В результате этого началась цепочка реакций, которая привела к появлению серьезных проблем со здоровьем и разрушению его почек.

Жизнь пациента врачам удалось спасти, переведя его на специальную диету с минимальным количеством кальция, а также при помощи гидроксихлорохина, лекарства от малярии. Это вещество способствует инактивации витамина Д и его выводу из организма, но потенциально опасно для глаз человека.

Примерно через полгода канадец смог выйти из кризиса, а через год его здоровье вернулось в норму, за исключением того, что теперь у него развилась хроническая болезнь почек третьей стадии. Эта история, как считают медики, должна стать предупреждением для всех любителей самолечения витаминами и поводом задуматься о том, как следует контролировать оборот подобных препаратов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.