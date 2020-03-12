Букмекеры оценили шансы Самиры Эфенди на победу в "Евровидении" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Букмекеры назвали потенциального победителя Международного песенного конкурса "Евровидение-2020", сообщает Trend Life со ссылкой на eurovisionworld.com

Лидером рейтинга стала певица Виктория, представляющая Болгарию с песней Tears getting sober.

В первую десятку рейтинга также вошла азербайджанская участница конкурса Самира Эфенди с песней Cleopatra ("Клеопатра"). Представительница Азербайджана заняла 9 место в рейтинге.

Авторами композиции Cleopatra являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Этнические мотивы в песне гармонично переплетаются с современным звучанием. В исполнении композиции использованы азербайджанские национальные музыкальные инструменты – тар, балабан и уд.

Самира Эфенди на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в Ahoy Arena.

(Автор: Джани Бабаева)