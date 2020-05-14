Бакинцы провели флешмоб с французским бульдогом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Любители французских бульдогов в Баку провели флешмоб с любимой породой собак, сообщил Trend Life режиссер и танцор Егор Анисимов.

Видео снято в рамках кампании #EvdəQalEvdəYarat (оставайся дома-твори дома) в знак поддержки домашних питомцев. Девиз кампании: "Задействуйте свое творчество и внесите вклад в позитив во время пребывания дома!".

Французские бульдоги – самые маленькие представители бульдогов, отличающиеся от "англичан" и "американцев" игривым характером, почти полным отсутствием агрессии и ленью. При этом они сохранили бойцовские качества – бесстрашие, внимательность и настороженность. Маленькая собака-компаньон с добродушным характером. Питомцу требуется постоянное общение с членами семьи. Собака-компаньон, собака для развлечения. Весёлый и подвижный, с крепкой психикой, любит детей, хорошо встречает гостей, но в случае опасности готов защищать хозяина и его семью. Может быть агрессивен к другим собакам и кошкам, но это зависит от темперамента индивидуальной особи.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)