147-кг женщина похудела на 59 кг

Жительница американского города Чино, штат Калифорния, решила похудеть после того, как ее не пустили на аттракцион из-за лишнего веса, и сбросила 59 килограммов, об этом, как передает Trend Life, сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

28-летняя Алексис Грин (Alexis Green) работает менеджером службы по организации питания. Она всегда была крупной, но начала особенно стремительно набирать лишний вес после того, как окончила школу и начала работать в ресторане, где кормили не самой здоровой пищей.

Американка никогда не занималась спортом и в обычный день съедала до трех тысяч калорий. Ее рацион почти полностью состоял из фастфуда, газировки и закусок. С 2014 по 2016 год она набрала более 45 килограммов. На пике она весила 147 килограммов.

"Я была девочкой, которая шутила и дурачилась, чтобы скрыть, что внутри я страдала и не знала, как сбежать из собственного тела", — объяснила она. Ее раздражали друзья, которые говорили, что она симпатичная, несмотря на лишний вес.

Поворотный момент для женщины настал во время поездки с друзьями в парк аттракционов Universal Studios в Голливуде летом 2016 года. После того, как она более часа прождала в очереди на аттракцион по мотивам "Гарри Поттера", сотрудник американской горки отозвал ее и заставил сесть на тестовое сидение, чтобы проверить, не превышает ли ее вес разрешенный для этого аттракциона лимит. В результате ее не пустили, и день оказался испорчен не только для нее, но и для ее друзей.

"Тогда я поняла, что мой размер — это лишний груз, и из-за него мы все не можем наслаждаться жизнью, потому что я физически не могу этого делать. Я знала, что нужно что-то менять, и я занялась этим", — подчеркнула Грин.

В марте 2018 года она решила пройти операцию по рукавной гастропластике, в ходе которой ей удалили большую часть желудка, чтобы снизить аппетит. Через год после хирургического вмешательства она похудела до 89 килограммов.

Она сократила потребление калорий до 1,2 тысячи ежедневно, следует жесткому графику тренировок и предпочитает здоровую пищу фастфуду и закускам.

На завтрак американка пьет протеиновый коктейль и ест яйца, фрукты или йогурт, на обед — салат. Ужин женщины состоит из курицы или морепродуктов с овощами.

В августе этого года Грин прошла еще две операции, чтобы удалить оставшиеся после похудения складки кожи. "Когда большинство людей видят фотографии до и после похудения, они даже не могут поверить, что это была я. Это мои любимые комплименты, потому что они показывают, как тяжело мне пришлось работать, чтобы стать тем, кто я есть сейчас", — заключила она.