История создания Киноцентра "Низами" – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви представляем читателям Trend Life историю создания Киноцентра "Низами", который является одним из уникальных архитектурных памятников Баку.

Проект двух зданий, расположенных симметрично на перекрёстке по обе стороны улицы имени 28 28 мая/проспект Бюльбюля, был разработан молодыми архитекторы Микаилом Усейновым и Садыхом Дадашевым. В 1934 году был составлен проект левого здания - кинотеатра "Художественный" (Киноцентр "Низами"), а в 1935 году правого - Наркомата пищевой промышленности республики.

Архитекторы воплотили единство архитектурно-планировочного замысла в форме классицизма, с характерными для античной греческой архитектуры и архитектуры эпохи Возрождения, воплотив эффектную симметричную композицию и раскрытую к проспекту аванплощадь. Признаками классицизма в обоих зданиях являлись не только стилобат и колонны, но и три горельефа, выполненные скульптором Елизаветой Трипольской. На здании кинотеатра на уровне 2 этажа была создана скульптура спортсмена.

Первый показ в кинотеатре "Художественный" состоялся 25 декабря 1939 году. Это был фильм Виктора Эйсымонта "Четвертый перископ", снятый в том же году на "Ленфильме". Для массового просмотра кинотеатр был открыт 1 февраля 1940 года. Открытие "Художественного" стало для Баку ярким событием культурной жизни. Впервые в городе появился такой комфортабельный и красивый кинотеатр. Более того, сюда стали приходить не только смотреть фильмы, окружающая территория была местом для прогулок и встреч с друзьями.

Поначалу в здании было три зала - зимний, летний и эстрадный зал для выступления различных оркестров, проведения различных культурных мероприятий. В главном зале был огромный тяжелый бархатный занавес, который раздвигался перед сеансом, и медленно гасла огромная люстра со стеклянным дном - как в настоящем театре. Вначале показывали советскую хронику и зарубежные события, а затем под жужжание проекционного аппарата начинались титры и музыка фильма. Просмотр фильмов был настоящим праздником, особенно для влюбленных пар и семей с детьми, интеллигенции и пожилых людей. В буфете продавали пирожные, газировку и мороженое в вафельных стаканчиках, в зале разносили симпатичные официантки в кружевных фартуках и с серебристыми подносами. За час до каждого сеанса выступали вокалисты, небольшие эстрадные ансамбли и джазовые коллективы. В последующие годы даже были такие знаменитости как Огтай Агаев, Натаван Шейхова и Зейнаб Ханларова. Вход в зал занавешивали плотной тканью, чтобы ожидающая входа в большой зал любопытная публика не мешала сидящим там зрителям. Когда в кинотеатре шли кассовые фильмы, эстрадный зал тоже превращали в кинозал. А билетов было не достать! Поэтому было полное раздолье и для спекулянтов, за которыми охотилась милиция.

В годы Великой Отечественной войны показ фильмов продолжался, в основном – советские комедии "Свинарка и пастух", "Семеро смелых", "Кубанские казаки", "Веселые ребята", "Волга-Волга" и т.д., для поддержания духа военных и трудящихся. Кстати, на территории летнего зала стояли орудийные расчеты зенитчиков. К концу войны в Баку появились американцы, англичане и поляки, которые приходили на сеансы. Стали показывать фильмы "Серенада Солнечной долины", "Джордж из Динки джаза", "Судьба солдата в Америке" и т.д., на английском языке с русскими субтитрами. Причем, начало фильма сопровождалась надписью на экране "Этот фильм взят в качестве трофея". Большим событием в 1945 году стал показ культового фильма "Аршин мал алан" с великолепным Рашидом Бейбутовым в главной роли, который шел на азербайджанском и русском языках. Зрители не только смотрели фильмы, но и устраивали себе развлечение. Одним из них было бросание монет в огромную люстру со стеклянным дном. Люстра находилась на уровне балкончика, с которого монеты и бросали, стараясь попасть в это дно. Удачный бросок сопровождался овациями, а монета упавшая мимо доставалась людям, которые находились внизу. В общем народ развлекался, как мог, стараясь отвлечься от грозных сводок Информбюро о сражениях на фронтах.

В 1940 году в Азербайджане и во всем СССР должны были пройти широкомасштабные мероприятия в честь 800-летия Низами Гянджеви, и кинотеатр хотели переименовать. Однако, началась война и все отложили до 1947 года, тогда же "Художественный" был переименован в "Низами". До середины 50-х на примыкающих улицах ходили трамваи, на смену которым пришли троллейбусы и автобусы. Движение транспорта по обеим улицам оставалось двусторонним до постройки пешеходного перехода на этом перекрестке. Здесь же находилась стеклянная будка регулировщика, которая простояла до начала постройки подземного перехода до середины 70-х.

В 1974 году к VII Всесоюзному кинофестивалю была проведена реконструкция – здание покрасили в розоватый цвет, а на углу, над колоннами, установили ажурный металлический шар-глобус, который в вечернее время переливался огнями. Были открыты два новых малых зала: на первом этаже - зимний, а на верхнем - летний. Интересно, что главный приз получил фильм Василия Шукшина «Калина красная», за лучшую мужскую роль - Леонид Быков в фильме "В бой идут одни старики", за лучший детский фильм "Москва – Кассиопея" и "Озорные братья".

В 90-е годы кинотеатр пришел в упадок, помещения использовались как магазины, кафе, бильярдные, парикмахерские, видеосалоны и т.д. Работал всего один зал, где "крутили" фильмы на старой технике.

Новая современная жизнь кинотеатра "Низами" началась в ноябре 2011 года, после трехлетнего капитального ремонта и реконструкции, произведенной в рамках "Государственной программы по развитию азербайджанского кино в 2008-2018 годах".

Кинотеатр функционирует как Международный центр кино, ему присвоен статус Киноцентра. На фронтоне здания кинотеатра установлен памятник Низами Гянджеви. фойе здания установлены стенды с фотографиями, отражающими состояние кинотеатра до и после реконструкции, ход реставрационных работ. В здании кинотеатра созданы три зала на 50, 80, и 500 мест, один VIP-зал на 24 места, кафе-клуб, пресс-центр, ресторан на 250 мест и многое другое, каждый со своеобразным дизайном. Во всех залах, оснащенных цифровыми кинопроекторами и другими киноустановками современного производства, реконструированы системы освещения, звука и акустики. В 500-местном основном зале для демонстрации фильмов в формате 3D установлен крупнейший в Азербайджане 18-метровый экран и создана система синхронного перевода на 5 языков. На протяжении этих лет здесь проводится множество национальных и международных фестивалей, творческие вечера, реализуются проекты, проходят премьеры фильмов, в том числе, с участием зарубежных звезд. Как и во время открытия в 40-е, киноцентр стал любимым не только для просмотра фильмов, но и настоящим местом отдыха.

(Автор: Вугар Иманов)