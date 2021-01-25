Банеры на фронтоне здания Киноцентра "Низами" в форме билетов с датами освобождения от оккупации азербайджанских городов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На фронтоне здания Киноцентра "Низами" размещены банеры в форме своеобразных билетов, отражающих даты освобождения после почти 30-летней армянской оккупации городов и регионов Азербайджана, сообщает Trend Life.

Проект реализован Debut Films при содействии министерства культуры Азербайджана.

На банерах можно увидеть надписи "Давно ожидаемые премьеры", "Карабах - это Азербайджан", сопровождающиеся графическими изображениями достопримечательностей и военной техники.

Проект посвящен Победе Азербайджана во Второй Карабахской Отечественной войне.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)