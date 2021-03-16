"Пахлава Show" из российских блогеров представляет Азербайджан в международном фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Пахлава Show" представляет Азербайджан на фестивале КВН "КиВиН-2021", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Команда создана в 2019 году и состоит из популярных азербайджанских блогеров, проживающих в России. Ранее команда была фаворитом сезона и победителем фестивального этапа второго сезона Азербайджанской лиги, транслируемой по телеканалу ATV. Также команда принимала участие в онлайн – играх, организованных Азербайджанской Лигой КВН в связи с пандемией. Участие в фестивале организовано при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана.

32-ой Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2021" стартовал в российском городе Сочи. Это самое ожидаемое событие для всех кавээнщиков и любителей игры, и впервые за свою многолетнюю историю фестиваль проходит в марте, а не в январе. В фестивале принимают участие около 500 команд, игры традиционно проходят в гостинице "Жемчужина".

Отметим, что около десяти лет ежегодно азербайджанские команды принимают участие в Сочинском фестивале. За это время около 10 различных коллективов представляли страну на разных уровнях. Все это результат плодотворной работы возрожденного Азербайджанского клуба веселых и находчивых под руководством Рашада Азизова, в прошлом – квнщика из команды БГУ. Немаловажная роль в успешном развитии современного КВН в нашей стране принадлежит официальной Азербайджанской Лиге КВН. Самым успешным коллективом за эти годы была команда "Сборная Баку", которая в 2017 году вышла в четвертьфинал Высшей Лиги КВН и завоевала "КиВиН" на фестивале "Голосящий Кивин – 2016".

(Автор: Вугар Иманов)