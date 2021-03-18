Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 18 марта 2021 15:40 (UTC+04:00)
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в рамках поездки в Физулинский и Ходжавендский районы побывали в Азыхской пещере.

Глава государства подчеркнул, что Армения нанесла большой ущерб Азыхской пещере.

"Эту пещеру открыл в 1960 году азербайджанский ученый, археолог Мамедали Гусейнов, после этого здесь были проведены исследования. Это – одно из поселений древнейшего человека в мире, оно принадлежит истории Азербайджана, является нашим историческим достоянием. Армения незаконно проводила работы в этой пещере, незаконно приглашала ученых из-за рубежа. Они причинили большой ущерб этой пещере, нашему историческому наследию. Они возместят весь этот ущерб. Мы заставим их сделать это. Азыхскую пещеру открыл азербайджанский ученый. Азыхская пещера находится на территории Азербайджана. Отныне азербайджанские ученые и приглашенные ими зарубежные ученые будут проводить здесь законные исследования", – сказал Президент Азербайджана.

Отметим, что Азыхская пещера (азерб. Azıx mağarası) - это комплекс из шести пещер у села Азых. Расположен на высоте 1400 м над уровнем моря на левом берегу реки Гуручай (Сухая река) в Ходжавендском районе, в 3 км к северо-востоку от села Туг и в 14 км к северо-западу от города Физули. Площадь Азыхской пещеры – 800 кв. км. Пещера находится в лесу. Азых имеет 7 выходов в разные стороны. Ученые мира считают Азыхскую пещеру уникальным археологическим памятником, одной из колыбелей человечества.

Заместитель директора Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли в интервью Trend сказал, что в период оккупации армяне с привлечением зарубежных ученых вели незаконные раскопки в Азыхской пещере, что противоречит как законодательству Азербайджана, так и международному праву. После деоккупации часть артефактов, обнаруженных в Азыхской пещере, была доставлена в Баку и передана Археологическому фонду Института. В настоящее время эти артефакты исследуются. Будет также расследован вопрос местонахождения археологических находок, вывезенных ранее армянами с территорий Азербайджана. На освобожденных территориях Азербайджана будут проведены археологических исследования исторических памятников, в том числе Азыхской пещеры. В этих исследованиях примут участие также специалисты из-за рубежа.

Представляем читателям Trend Life интересные факты из истории Азыхской пещеры.

Палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена в 1960 году выдающимся археологом, доктором исторических наук, профессором Мамедали Гусейновым. Это уникальное место археологу показали местные охотники, указав два входа в разные гроты, над селениями Азых и Салакетин.

В ходе археологических раскопок были обнаружены два мустьерских (ассоциируемых с неандертальцами) и два ашельских культурных слоя. Верхний ашельский слой содержит рубила, грубые скребла, остроконечники, нижний слой более архаичен. В нём найдены грубые рубила, чопперы и галечные орудия. Главная ценность Азыхской стоянки состоит в том, что здесь представлены все этапы истории каменного века, имеются материалы, позволяющие судить о возникновении первобытного человека и образе его жизни. Было определено, что на первых этапах заселения Азыхской пещеры формировалось охотничье хозяйство, которое со временем сменилось другими видами производства.

Археологические исследования в пещере проводились до 1980 года, и велись также известными учеными и археологами Мансуром Мансуровым и Асадуллой Джафаровым. За этот период был восстановлен коридор, разделяемый 8 величественными гротами с высокими, 20-метровыми куполами и 2-метровыми сталактитовыми колоннами шириной 1,5 метра в обхвате. Был вскрыт мощный слой грунта толщиной в 14 метров, в котором удалось найти 10 разновременных слоев, относящихся к разным стадиям нижнего и среднего палеолита: доашельской галечной культуре, ашелю, мустье. В пласте найдено более 3 тысяч каменных орудий труда и более 30 тысяч окаменелых костей животных. Самые нижние слои (1 - 1,5 млн лет) содержат примитивные каменные орудия т. н. галечной культуры, напоминающие галечную культуру олдувэйского типа (проточопперы, грубые скребла, скребки из отщепов и т. д.); их выделяют в особую "гуручайскую культуру". В пещере были обнаружены медвежьи кости. На черепе медведя имелись царапины, которые стали считаться элементами первобытного искусства человека. Черепа медведей были спрятаны в укромном месте пещеры. Предположительно, это связано с верованиями первобытного человека. Люди жили в пещере до последнего оледенения, во время которого были вынуждены покинуть район. В пещере археологи нашли кости различных доисторических животных – это пещерные медведи, саблезубые тигры и ряд других; а также примитивные орудия из камня - грубые скребла, различные галечные орудия и т.д. Наряду с этим, в Азыхской пещере обнаружены кости до 40 видов диких животных, в том числе серого медведя, пещерного льва, носорога, лошади.

Во время археологических раскопок в 1960-1973 годах в отложениях пещеры Азых были обнаружены 6 культурных слоев; в I и II слоях были найдены материальные остатки средневековых, бронзовых и энеолитических периодов. В III слое Азыхской пещеры были обнаружены остатки каменных орудий и кости животных эпохи среднего палеолита. При археологических раскопках в IV слое, толщина которого составляет около 1-1,2 м, не было обнаружено ни единого образца материальной культуры. И поэтому этот слой называется "немым слоем". Археологические раскопки в V-VI слоях пещеры содержат богатые материальные и культурные остатки древней, средней и поздней ашелианской культуры эпохи палеолита. В 1968 году здесь была найдена нижняя челюсть пренеандертальца – азыхантропа (молодой девушки). Это было выдающееся научное открытие, так как в истории мировой археологии подобного рода находка являлась пятой по счету. Она имеет очень большое сходство с палеоантропологическими находками со стоянки Тотавель на юго-западе Франции. Это обстоятельство позволило антропологам впервые сделать вывод о существовании обширной области обитания пренеандертальцев на территории Европы.

В 1974-1985 годах проводились археологические раскопки отложений, находящихся ниже 6 слоя и были обнаружены ещё 4 слоя. В 1974-1975 годах проводились археологические раскопки в VII,VIII,IX и X слоях. Здесь были обнаружены грубые каменные орудия. Среди находок было насчитано 212 камней. В пещере найдены остатки обнесенных камнями очагов и примитивного жилища (сложенный из камней круг), существовавшего примерно 300 тыс. лет назад, тайник неандертальцев с черепами пещерных медведей, по всей видимости, служившими предметами культа.

Очаги свидетельствуют о том, что в эпоху каменного века люди пользовались огнем. Первые костры в Азыхе появились 700-600 тыс. лет назад. Такие очаги использовались для того, чтобы обогреться, защититься от нападений диких зверей, готовить пищу. Отметим, что по антропологическому типу азыхантроп занимает промежуточное положение между питекантропом и неандертальцем. Обнаруженные в пещере материалы не оставляют места для сомнений в том, что азыхантроп, как и все люди ранней ашельской культуры, имел сознание и речь, а также располагал некоторыми элементами духовной культуры. Следует заметить, что в позднем ашеле (порядка 100 тыс. лет назад) жизнь азыхантропа разительно отличалась от прежних периодов: пласты позднего ашеля не только содержат множество орудий труда, но и насыщены предметами, свидетельствующими о прогрессе духовной культуры. Свидетельство поклонения огню можно найти и на наскальных рисунках. Поклонение огню с отдаленных времен сказалось и на культуре и быте азербайджанского народа (зороастризм).

Человек мустьерского времени обладал уже заметно развитым внутренним миром, мог понимать суть и соотношение цвета. Свидетельством сказанного могут служить найденные в Азыхской пещере изделия с красочной цветовой гаммой. Населявшие пещеру люди занимались собирательством, охотой и рыболовством. Главным технологическим достижением следует признать технику обработки камня левеллуа, которую можно назвать революционной. 10-12 тыс. лет назад появление лука вызвало столь же революционный поворот в охоте и привело к увеличению отстрела животных. Свидетельством этого процесса служат наконечники стрел, копья, множество остологических остатков, сохранившихся в пещере от периода мустье. Первобытный человек стал приручать некоторых из отловленных ради мяса животных – так зародилось животноводство. Наряду с этим, люди стали собирать семена диких растений и высаживать их, положив начало земледелию. Все это значительно увеличило пищевое обеспечение первобытных общин.

Азыхская пещера доказывает факт обитания древнего человека на территории Азербайджана около 2 млн лет назад. Изучение Азыхской пещеры позволяет сделать обоснованные выводы о времени первоначального заселения территории Кавказа.

В ходе медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере, став свидетелями того, что в период оккупации армяне незаконно проводили здесь археологические раскопки.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж Карабахского бюро Trend из Азыхской пещеры.

(Автор: Вугар Иманов)

Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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