Азербайджанская флористика будет представлена на первом Международном фестивале цветов в России

БАКУ /Trend Life/ - Флорист Мехди Шариф представит Азербайджан на первом Международном флористическом фестивале цветов OrlowFlower в России, который пройдет в парк-отеле "Орловский" в Подмосковье с 2 по 4 июля, сообщает Trend Life. Тема фестиваля "Притяжение - цветы и музыка".

Флористика - один из видов визуального искусства, призванная приносить эстетическое удовольствие, в котором художник вместо красок использует цветочные лепестки, листья, травы, а также специальные материалы. Это выражение фантазии, творческих порывов и чувств человека посредством живых даров растительного мира.

" Флористика в современном мире представляет собой настоящее искусство, которое наравне с созданием художественных произведений, наполняет людские сердца невероятным вдохновением. Цветы – самые прекрасные создания природы. Собранные в великолепные букеты, дополненные листьями, полевыми травами и плодами, они украшают собой интерьер и придают особенный характер праздничным мероприятиям. Составление цветочных композиций требует кропотливого труда и вдохновения", - сказал Trend Life Мехди Шариф, который представит цветочную композицию под названием "Не прячься от того, что любишь".

А вдохновением стали слова Боба Марли: "Говоришь, что любишь дождь, но гуляешь под

зонтом. Говоришь, что любишь солнце, но ищешь тень, когда оно светит. Говоришь, что любишь ветер, но когда он дует, закрываешь окно. Вот почему я боюсь, когда ты говоришь, что любишь меня".

На фестивале цветом OrlowFlower флористы разных стран продемонстрируют свои шедевры в виде уникальных и не похожих друг на друга инсталляций. Это мероприятие объединит талантливых и известных не только в России, но и во всем мире: художников, дизайнеров, актёров театра и кино, артистов эстрады и оригинального жанра, а так же популярных ведущих и музыкантов. В рамках фестиваля будет проведена ярмарка, мастер-классы по флористике для детей и взрослых, шоу-показы креативных букетов, дефиле цветочных шляп и молодых дизайнеров, выставка картин и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)