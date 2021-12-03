В CinemaPlus турецкая комедия "Aykut enişte 2"

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus радостная новость для любителей турецкой комедии. Со 2 декабря начался показ фильма «Aykut enişte 2», первая часть которого очень любима зрителями.

Сценарист фильма «Aykut enişte 2» Джем Гелиноглу сказал, что они не могли выпустить в прокат фильм в течение двух лет в связи с пандемией: «Мы от души сняли данный фильм, и это далось нам нелегко. Первая часть была очень популярна, и вторая часть найдет место в сердцах зрителей». Режиссер Онур Билгетай заявил, что второй фильм был снят из-за большого интереса и желания зрителей.

В главных ролях Джем Гелиноглу, Мелис Бабадаг и Лале Башар.

Коротко о фильме: Айкут и Гюльшах готовятся к свадьбе! Айкут полон решимости и очень счастлив, что женится на любимой женщине и станет зятем семьи Атабейоглу. Неожиданное событие переворачивает все планы с ног на голову: за несколько дней до свадьбы Айкута и Гюльшах появляется Талат, бывший зять семьи Атабейоглу, и всё портит.